Эксперты объяснили, почему нельзя надолго оставлять машину без движения

Как правило, летом семейный автомобиль используется гораздо чаще, чем осенью. Частые поездки за город или туристические прогоны уже в сентябре могут сменяться длительными простоями, когда машина стоит возле дома без движения неделями. Насколько это вредно для автомобиля рассказали эксперты.

Первое, что страдает при отказе от эксплуатации машины, это батарея, которая даже без использования сигнализации постепенно теряет заряд. Поэтому перед тем, как поставить машину «на прикол», лучше хорошо подзарядить аккумулятор либо совершить многочасовую поездку.

Кроме того, эксперты «АиФ» рекомендуют периодически заводить двигатель машины, даже если на ней нет необходимости куда-то ехать. Связано это с тем, что после простоя мотору автомобиля необходимо время, чтобы вновь прокачать масло по системе смазки, а это чревато повышенным износом трущихся деталей и, в том числе, появлением «задиров» на цилиндрах.

Другой нюанс, который стоит учитывать при простое машины, возможный выход из строя газораспределительного механизма. Дело в том, что со временем в неработающим долго двигателе появляется налет на внутренних поверхностях клапанов, что увеличивает риск их закисания и, соответственно, затем создает при запуске мотора повышенную нагрузку на привод ГРМ.

Среди других систем, которые могут выйти из строя при длительном отказе от эксплуатации автомобиля эксперты называют кондиционер, у которого может нарушиться процесс смазки, а также тормоза, диски которых со временем могут покрыться толстым слоем ржавчины.