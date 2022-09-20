В Сети показали внедорожный дом на колесах Project Rhino, который проедет практически везде

Брутальный снаружи и привлекательный внутри – идеальное сочетание для отличного приключенческого автомобиля. Созданием новой модели, получившей название Project Rhino, занималась компания Krug Expedition. Дом на колесах, способный проехать практически везде, скрывает внутри стильный интерьер с современными удобствами.

В основе Project Rhino лежит шасси Mercedes-Benz Atego с 4-цилиндровым двигателем мощностью 231 л.с. и пиковым крутящим моментом 900 Нм. Разработанный для внедорожных приключений кемпер оснащен постоянным приводом и тремя блокировками дифференциала.

Машина окрашена в серый цвет с оранжевыми вставками. Кроме того, Project Rhino может похвастать просторным жилым отсеком и несколькими объемными местами для хранения вещей.

Как заявляют авторы проекта, их детище обладает системой солнечных батарей на 915 ватт и 285-литровым баком для пресной воды, что позволяет путешественникам жить в автономном режиме там, где они захотят.

Интерьер этого дома на колесах хоть и компактный, но стильный. В задней части находится двуспальная кровать, на которой с комфортом могут разместиться два человека. А если этого недостаточно, то расположенный рядом со спальней прикроватный столик может быть превращен в дополнительное место для ночлега.

В обеденном уголке также предусмотрено два удобных сиденья и небольшая столешница с поднимающимся телевизором. Рядом с этой зоной находится кухня, где установлена трехконфорочная индукционная варочная панель, большая раковина, холодильник и кофеварка.

Ванная комната отделена от остальной части фургона и, на удивление, просторна. В ней есть душ, раковина, большое зеркало и туалет. А еще через нее можно попасть в кабину водителя.

В качестве опций разработчики Project Rhino предлагают также: духовку, микроволновую печь, стиральную машину/сушилку или кондиционер. Все зависит от потребностей и предпочтений отдельного человека.