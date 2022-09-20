Очередь на новый Suzuki Grand Vitara растянулась на 5,5 месяцев

Новый среднеразмерный кроссовер Grand Vitara от Maruti Suzuki, который вскоре должен дебютировать на первом для себя рынке (в Индии), вызвал ажиотаж среди покупателей. Доказательством этому служит более 55 тысяч предварительных заказов, собранных на модель еще до фактического появления в продажу. При этом заявки на приобретение нового японского «паркетника» продолжают поступать, а период ожидания некоторых вариантов достиг 5,5 месяцев.

В сегменте среднеразмерных кроссоверов новый Grand Vitara будет противостоять Hyundai Creta, Kia Seltos, а также недавно представленному Toyota Urban Cruiser Hyryder. Продавать автомобили планируют через премиальную сеть Nexa с конца сентября.

Напомним, официальная премьера новой модели компании Suzuki состоялась в середине июля этого года. Автомобиль получил «старое» название Grand Vitara, которое носили в период с 1997 по 2017 годы полноценный внедорожники марки. Впрочем, к концепции таких машин японцы решили не возвращаться, поэтому новая «Гранд Витара» представляет собой классический «паркетник».

Разработкой автомобиля инженеры «Сузуки» занимались совместно с компанией Toyota, которая немного раньше представила технического клона этой модели – кроссовер Urban Cruiser Hyryder. Последний был также спроектирован на модульной платформе Suzuki Global C.

Линейка двигателей готовящейся к старту продаж Grand Vitara включит в себя: полуторалитровый бензиновый «атмосферник» Suzuki K15C мощностью 103 лошадиные силы и 137 Нм момента, сочетающийся с 12-вольтовым стартер-генератором и компактной батареей на 6 А/ч. В качестве трансмиссии для него выступит как 5-скоростная МКПП, так и «автомат». Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Альтернатива – полноценный гибрид, разработанный «Тойотой». Эта силовая установка состоит из 1,5-литрового ДВС, работающего по циклу Аткинсона, а также электромотора и электромеханического вариатора. Суммарная отдача гибридной системы равна 115 л.с., но привод, в отличие от версии инженеров Suzuki, может быть только передним.