Названа машина-мечта для водителей РФ, а также все ее плюсы и недостатки

Эксперты назвали машину-мечту для российских водителей. По мнению журнала «За рулем таким автомобилем может стать Kia Optima III, поскольку такой седан является входным билетом в бизнес-класс, а также при изначальном пробеге в 100 тысяч километров способен проехать еще примерно столько же без серьезных затрат на ремонт. Впрочем, без определенных подвохов не обходится даже в его случае.

Третье поколение «Оптимы» дебютировало на год позже, чем четвертая генерация седана Hyundai Sonata. Обе модели являются практически полноценными аналогами. Производство 4-дверки Kia в России начали в 2012 году (в Калининграде), а в 2013 году немного свежели внешность машины и устранили ряд недостатков.

Среди достоинств Kia Optima 3 поколения эксперты называют неплохое по меркам класса оснащение и достойный комфорт за относительно небольшие деньги, а также хорошую штатную акустику и способность машины противостоять появлению ржавчины (за исключением крыши и зоны передних стоек).

При этом главным недостатком этого корейского седана журналисты считают невысокий клиренс, который равен всего 145 мм, а также слабую «шумку» и сверчки в салоне.

Лучшим выбором на вторичном рынке России специалисты называют Optima с 2-литровым мотором, работающим в связке как с «механикой», так и «автоматом». Цены на такие машины начинаются с отметки в 885 тысяч рублей.

При этом самым распространенным в стране считается предложение этой модели с 2,4-литровым двигателем и АКПП (этот мотор грешит проворачиваем вкладышей). За такие автомобили начальных годов выпуска просят от 980 тысяч рублей.