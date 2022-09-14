Обновленный седан Chevrolet Monza оказался дешевле Lada Vesta

Недорогой седан Chevrolet с вернувшимся в строй названием Monza был представлен в 2018 году. Первым рынком для него стал Китай, а затем 4-дверку отправили в другие страны. А теперь подошел черед ее планового обновления, которое началось как раз с «Поднебесной».

Новый Chevrolet Monza получил пересмотренную переднюю часть кузова, где дизайнеры незначительно перелицевали его бампер, фары и решетку радиатора. Автомобиль стал выглядеть более агрессивно, но общее восприятие от него не изменилось. За счет нового «оперения» длина машины выросла на 42 мм – до 4656 мм. Объем багажного отделения по-прежнему составляет 405 литров.

А вот внутреннее убранство «Монцы» подверглось куда более значительным переменам. В салоне седана появилась новая передняя панель с двумя дисплеями по 10,25-дюйма каждый, а также другое рулевое колесо и селектор трансмиссии. Стояночный тормоз стал электромеханическим, а на центральный тоннель вывели нишу для беспроводной зарядки смартфонов.

С точки зрения техники Chevrolet Monza повторяет хорошо известный в России Chevrolet Lacetti. Автомобиль построен на той же архитектуре с задней независимой подвеской.

Базовый вариант «Монцы» должен сохранить уже давно устаревший полуторалитровый атмосферный мотор, выдающий 113 лошадиных сил и 141 Нм «момента». Но отныне связку ему будет составлять классический гидротрансформатор (АКПП), а не 6-скоростной «робот».

125-сильной литровой «наддувной тройки» в гамме Monza больше не будет, а самым производительным двигателем станет 1,3-литровый турбомотор на 163 л.с. и 230 Нм, работающий в связке с довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора и 6-диапазонным «автоматом».

Цены на реформенный седан «Шевроле» уже объявлены. За новинку будут просить в Китае от 94 тысяч 900 до 108 тысяч 900 юаней. При пересчете на российскую валюту это около 825 – 945 тысяч рублей. Для сравнения, дорестайлинговая Lada Vesta по официальным РРЦ у нас сейчас стоит от 1 миллиона 121 тысячи 900 рублей. Впрочем, ждать появления Chevrolet Monza в России не стоит. Компания General Motors покинула наш рынок еще этой весной.