Эксперты рассказали, как ГИБДД вычисляет, кого лишить прав

В арсенале сотрудников ГИДД имеется ряд решений, позволяющих сотрудникам дорожной полиции вычислять автомобилистов, которые потенциально могут лишиться водительских прав. Причем большинство из них используются даже без непосредственного контакта с автовладельцем. Обо всех них рассказали эксперты издания «Аргументы и Факты».

Первое – это рейды на пьяных водителей, которые усиливаются сразу после профессиональных праздников. Впрочем, порой такие мероприятия проводятся и без привязки к датам, к примеру в ночное время суток или же рано утром в субботу или воскресенье, когда водители возвращаются домой из ночных клубов.

Другой повод остановить потенциального нарушителя ПДД – езда с низкой скоростью и отклонение в рамках нее от одной линии разметки к другой.

Среди следующих признаков, которые помогают дорожной полиции вычислять пьяных за рулем, эксперты указывают отключенный ближний свет фар, замедленную реакцию на сигналы светофора на перекрестках, а также открытые окна и резкое изменение стиля вождения.

Остальные методы выявления водителя, находящегося в нетрезвом состоянии, используются уже при непосредственной остановке автомобиля и контактом с самим человеком. Так, как отмечают специалисты в этой области, инспекторы смотрят не красные ли у него глаза, не трясутся ли руки, когда он передает документы, а также нет ли у него повышенного потоотделения. Ему задается множество вопросов, ответы на которые со временем могут ввести хмельного человека в беспокойство.

Еще один показатель – нервная реакция на просьбу показать документы. Агрессия – один из главных признаков того, что за рулем может находиться человек в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, езда в нетрезвом состоянии карается не только лишением водительских прав, но и штрафом в размере от 30 тысяч рублей.