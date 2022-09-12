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5-дверный Suzuki Jimny выехал на финальные испытания

От: Алексей Шмидт
Suzuki Jimny SUV 5 door 1

Компания Suzuki работает над новой версией внедорожника Jimny, который должен получить 5-дверный кузов, уже несколько лет. Предполагалось, что автомобиль дебютирует уже в этом году, однако этого до сих пор не произошло. Накануне в Сеть утекли фотографии прототипа модели, который проходит финальные испытания перед премьерой.

Официальная презентация 5-дверного Jimny, если верить слухам, запланирована на начало 2023 года. Машину обкатывают в плотном камуфляже, который может скрывать определенные обновления с точки зрения дизайна. Предполагается, что первыми их получит как раз новая «пятидверка», тогда как 3-дверная модификация переживет подобный фейслифтинг чуть позже. 

О внешних изменениях судить пока сложно, но главной из них точно станет появление двух дополнительных дверей сзади. Специально для этого инженеры Suzuki увеличат длину кузова и колесной базы актуального внедорожника на 300 мм. 

Прибавка в размерах должна позитивным образом сказаться на пространстве для задних пассажиров. Что касается изменений во внутреннем оснащении, то оно включит в себя появление нового увеличенного 9-дюймового дисплея мультимедийной системы вместо нынешнего 7-дюймового тачскрина. 

Кроме того, арсенал модели может пополниться такими опциями, как: цифровая панель приборов, регулируемое по высоте водительское сиденье, система помощи при трогании на подъеме, светодиодная головная оптика, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари на LED-элементах. 

Под капотом внедорожника, скорее всего, расположится двигатель K15C Dualjet объемом 1,5 л с механической (5-ступенчатой) и автоматической (6-диапазонной) коробками передач.

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