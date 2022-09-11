Новый необычный внедорожник Brabus Crawler оказался запредельно дорогим

Этой весной компания Brabus представила собственный внедорожник для езды по дюнам – Crawler. Машину стилизовали под «Гелендваген», но в действительности со знаменитым вездеходом Mercedes-Benz багги не имело практически ничего общего. А теперь выяснилось, что такой необычный автомобиль уже доступен для покупки.

Daily-Motor.Ru обнаружил объявление о продаже Brabus Crawler на официальном сайте немецкой компании, специализирующейся на тюнинге. Неясно, относится ли оно к автомобилю, который можно забрать сразу после подписания договора и перечисления средств, или же речь идет о машине на этапе сборки.

Тем не менее, одно можно сказать точно: владельцу Crawler понадобится эвакуатор, чтобы доставить багги на место катания на нем, поскольку машина не предназначена для движения по дорогам общего пользования. А еще покупателю будет необходимо иметь неплохой запас денег, ведь автомобиль стоит 885 тысяч долларов (почти 55 миллионов рублей).

В основе вездехода лежит стальной пространственный каркас, к которому крепятся элементы шасси и агрегаты. Кузов полностью изготовлен из легкого углеволокна.

Накладки колесных арок выполнены из углеродного кевлара, как и панели днища, в которых помимо прочего используется еще алюминий. Накладка на крыше из карбона – не бутафория, а на самом деле она помогает вентиляции задних сидений и двух светодиодных модулей, расположенных по бокам от них.

Обе оси имеют портальную конструкцию, а дорожный просвет равен 530 мм. Внедорожник стоит на 9,5×20-дюймовых колесах, обутых в сверхпрочные шины. Тормозная способность обеспечивается вентилируемыми и перфорированными стальными тормозными дисками, а также системами ABS и ESP.

Внутри машины установлено переговорное устройство с возможностью подключения до четырех шлемов, а также 12-дюймовый экран с топографическими картами, спутниковыми снимками и другими интересными вещами.

Среди других «плюшек» – карбоновые сиденья, четырехточечные ремни безопасности, рулевое колесо, обтянутое кожей/алькантарой, и анодированная красная отделка.

Приводит в движение Brabus Crawler 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который, вероятно, принадлежит компании Mercedes-AMG. Общая мощность и крутящий момент составляют 887 л.с. и 1250 Нм соответственно, хотя последний показатель ограничен электроникой на отметке в 1050 Нм.

Все это передается на полный привод через девятиступенчатую автоматическую коробку передач с опциональными подрулевыми переключателями.

Разгон от «нуля» до 100 километров в час занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость в угоду безопасности ограничена на отметке 160 км/ч.

Еще один момент, который необходимо учитывать покупателям этой модели – производство Brabus Crawler будет ограничено 15 единицами. Пять из них отправят клиентам компании в этом году, еще пять – в 2023 году, а остальные только в 2024-м.