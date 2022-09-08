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5-дверный Suzuki Jimny назовут Jimny Long: раскрыты новые подробности

От: Михаил Романченко
5-дверный Suzuki Jimny

Компактный внедорожник Suzuki сходит с конвейера с 1970 года. С тех пор автомобиль успел сменить четыре генерации, но каждый раз предлагался исключительно с двумя дверьми. Но вскоре модельная гамма Jimny будет расширена с появлением 5-дверной модификации.

По новой информации, дебют глобальной версии Suzuki Jimny, которая, по слухам, должна получить приставку к названию «Long», состоится в начале 2023 года на автосалоне AutoExpo в Индии. Новинка получит не только удлиненный кузов, но и растянутую колесную базу. С точки зрения обоих показателей «пятидверка» должна прибавить к «трехдверке» по 300 мм. 

Увеличение габаритов сулит для внедорожника изменение в большую сторону объема багажного отделения и места для ног пассажиров заднего ряда. 

Jimny Long

Нынешний Suzuki Jimny, продающийся исключительно в 3-дверном исполнении, комплектуется 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», выдающим 102 лошадиные силы. Связку ему составляет 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат». 

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С учетом того, что вес удлиненного «Джимни» увеличится, для него могут припасти более производительный вариант с турбомотором на базе того же полуторалитрового агрегата, дополненным электрическим довеском.

Список трансмиссий, судя по всему, существенно не изменится, и, как и прежде будет включать в себя механическую «пятиступку», однако устаревший 4-скоростной классический гидротрансформатор сменят на 6-диапазонную АКПП.

Продавать Jimny Long, как и его 3-дверного родственника, будут не только в Азии, но и в Европе. Появится ли он в России пока неизвестно.

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