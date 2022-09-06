Третий Duster: первые изображения и подробности нового кроссовера Renault

Dacia Duster или Renault Duster является одной из самых продаваемых моделей французской группы. С 2010 года объем реализации этого кроссовера превысил 2 миллиона экземпляров. В 2017 году вседорожник сменил поколение, а в 2021 году пережил небольшой фейслифтинг. Вместе с тем, работы над третьей генерацией «Дастера» идут полным ходом. Предполагалось, что автомобиль появится в 2024 году, но ходят слухи, что реформенный кроссовер дебютирует немного раньше – в конце 2023-го.

По предварительным данным, следующее поколение Renault Duster сохранит бюджетную направленность, внедорожные качества, брутальный дизайн и просторный салон. Но на этот раз Renault использует в этой модели больше технологий, современный стиль и более совершенную отделку.

Первые изображения нового «Дастера» издание Daily-Motor.Ru обнаружило во французском журнале «L’argus». Судя по ним, внешний облик модели будет во многом заимствовать решения, которые несколько лет назад были продемонстрированы в концепт-каре Dacia Bigster.

Автомобили получат несколько общих кузовных панелей, а также одинаковые светодиодные фары, интегрированные алюминиевые накладки, выраженные крылья и многое другое. Серийный кроссовер, в отличие от прототипа, будет иметь обычные дверные ручки и может лишиться некоторых высокотехнологичных функций, присущих более дорогому концепту.

Предполагается, что «третий Дастер» оснастят более крупным и отдельно стоящим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, цифровой приборной панелью и новыми переключателями. Для того, чтобы остаться в бюджетном сегменте, кроссовер сохранит твердый пластик на передней и дверных панелях, а также на центральной консоли.

Если верить информации французских СМИ, «третий Duster» вырастет в размерах и предложит своим владельцам больше пространства в салоне.

Длина актуальной модели составляет 4341 мм, тогда как у модели следующего поколения этот показатель может приблизиться к 4500 мм. Это поможет организовать больше места на втором ряду сидений и увеличить объем багажника.

В основу третьего поколения Duster ляжет модульная платформа CMF-B от Renault Group, которую ранее задействовали в основе Sandero, Sandero Stepway, Logan и Jogger. Архитектура будет растянута, чтобы вместить в себя крупный Duster и в будущем даже более габаритный вседорожник Bigster.

Эта «тележка» совместима с различными стилями кузова и вариантами двигателей, включая бензиновые, гибридные, подключаемые гибридные и полноценные электромобили. Предполагается, что третья генерация «Дастера» будет предлагаться с электрифицированной силовой установкой.

Модель в европейской спецификации может получить подключаемый гибридный силовой агрегат, который предлагается на Renault Captur E-Tech и Nissan Juke Hybrid. Эта трансмиссия состоит из 1,6-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя мощностью 93 л.с. и 148 Нм, электромотора, выдающего 48 л.с. и 205 Нм, а также отдельного электрического довеска в виде высоковольтного стартер-генератора и мультирежимной коробки передач, передающей мощность на передние колеса.

Автомобили начального уровня, скорее всего, будут оснащаться бензиновыми двигателями с мягкой гибридной технологией для достижения более высокой эффективности. В их числе: 1,2-литровый турбобензиновый двигатель с 48-вольтовой гибридной системой, которая обеспечивает суммарную мощность 130 л.с. Кроме него в качестве потенциально 1,3-литровый турбобензиновый двигатель.

В то время как большинство SUV B-сегмента предлагаются с передним приводом, новое поколение Duster сохранит опцию 4WD. Внедорожник будет иметь полный привод, высокий дорожный просвет и солидные углы въезда и съезда.