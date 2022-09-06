Автоэксперт назвал идеальный кроссовер для жителей РФ за 1,5 млн рублей

С резким ростом цен на новые автомобили и их дефицитом россияне начали смотреть в сторону сегмента подержанных машин. По мнению эксперта российского издания «За Рулем» лучшим выбором для покупателей страны, ищущих кроссовер, может стать Mazda CX-5, поскольку эта модель практически лишена недостатков.

По словам журналиста, на вторичном рынке страны сейчас есть немало автомобилей, которые можно рассмотреть к покупке. Однако Mazda CX-5 стоит в этом списке особняком. Это надежный, комфортный и неприхотливый кроссовер с ценой от 1 миллиона 500 тысяч рублей.

По словам эксперта, присматриваться стоит к любой бензиновой версии модели. В случае с переднеприводными экземплярами за эти деньги можно найти машины 2016 года выпуска, а с полноприводными – на 2-3 года старше. Большинство из них будут иметь под капотом 2-литровые моторы, однако в этом бюджете порой встречаются и варианты с 2,5-литровыми моторами.

С дизельными двигателями Mazda CX-5 журналист покупать не советует. Они считаются наиболее проблемными.

Недостатков у Mazda CX-5 насчиталось совсем немного. Среди них слабое лакокрасочное покрытие, хрупкое ветровое стекло, а также не самые износостойкие материалы интерьера. В остальном же японский кроссовер считается образцово-показательным автомобилем в своем сегменте, о чем говорит его высокий уровень ликвидности.

CX-5 является одной из моделей на российском вторичном рынке, которая с годами не только не теряет в цене, но и продолжает заметно дорожать.