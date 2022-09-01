В Сети показали автодом Eriba Touring 2022 года

На этой неделе в Германии (город Дюссельдорф) проходит одна из крупнейших мировых выставок автомобильных домов под названием Caravan Salon. В ходе нее были представлены некоторые новые модели, включая обновленный прицеп Eriba Touring 2022.

Разработчики называют реформенную модель – миниатюрным и компактным прицепом из Германии. При ее создании они черпали вдохновение в авиастроении.

Одной из главных «фишек» Eriba Touring является ее низкая масса (варьируется от 900 до 1400 кг), что позволяет буксировать такой прицеп без повышенной категории водительских прав.

Длина прицепа может составлять от 4,83 до 5,76 метра, ширина – от 2 до 2,10 метра, высота – 2,26 метра. Спальных мест внутри предусмотрено от двух до четырех.

Идеальный климат внутри обеспечивает специально разработанная для модели подъемная крыша с окнами.

Несмотря на компактные размеры Eriba Touring может похвастать наличием просторной гостиной с четким обзором от передней до задней части и обратно. Внутри предусмотрен туалет, двухспальная кровать, газовая плита с тремя конфорками и мойка. Боковая часть столешницы может выступать в качестве удлинителя рабочей поверхности.

Над кухней расположены большие навесные шкафы для хранения различных принадлежностей и продуктов, которые не требуют охлаждения. А для тех, кому это необходимо, может использоваться холодильник объёмом до 90 литров.