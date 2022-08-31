Renault Racoon: кроссовер-амфибия из 90-х, который поражает воображение даже сегодня

Тридцать лет назад компания Renault представила захватывающий концепт, который больше походил на луноход нового поколения, однако он был разработан для преодоления труднопроходимой местности и воды прямо здесь, на Земле.

Концепт французской компании под названием Racoon, представленный в Женеве (Швейцария) на престижном международном автосалоне 1993 года, на самом деле дебютировал на публике годом раньше. Он стал первым прототипом в истории, премьера которого состоялась виртуально.

Перед мероприятием французский производитель выпустил короткометражный фильм, демонстрирующий его видение будущего. Ролик оказался даже более новаторским, чем сам автомобиль, поскольку стал первым, в котором компьютерная графика (CG) сочеталась с реальными кадрами.

Созданный промышленным дизайнером Патриком Ле Кементом и командой талантливых инженеров, Racoon должен был поднять понятие вездехода на совершенно иной уровень. Прото-внедорожник, больше похожий на автомобиль NASA для исследования далеких планет, представлял собой настоящий полноприводный автомобиль с отличными внедорожными возможностями, способный покидать твердую землю и передвигаться по воде.

Машину построили на шасси из высокопрочной стали, оснащенном современной, полностью независимой электрогидравлической подвеской, которая позволяла водителю одним нажатием кнопки поднимать автомобиль для увеличения дорожного просвета. Высоту можно было изменять независимо для каждой оси, что означало, что Racoon не наклонялся независимо от плоскости местности.

Силовой агрегат концепта представлял собой 3-литровую версию полностью алюминиевого V6 от Peugeot-Renault-Volvo с двойным турбонаддувом, который в естественном виде стоял под капотом Eagle Premier и его близнеца Dodge Monaco на североамериканском рынке. Силовая установка была сопряжена с механической трансмиссией с шестью полностью синхронизированными передачами, которые передавали мощность на все четыре колеса через постоянную систему полного привода с тремя раздаточными коробками.

По данным компании, шестицилиндровый двигатель развивал мощность 262 л.с. при 5 500 об/мин и крутящий момент до 363 Нм при 2 500 об/мин. Это означало максимальную скорость 155 км/ч на суше и около 5 узлов на воде благодаря двум гидроцилиндрам, приводимым в действие двигателем.

Racoon получил свой пузатый, похожий на луноход корпус, который мог похвастаться огромным навесом с электроприводом. Сделанный из стекла, пропускающего дождь, он открывался без особых усилий с помощью сравнительно небольшого пульта.

Внутри Racoon могли разместиться до двух человек спереди и еще один на заднем сиденье, установленном посередине. Такая конфигурация означала отсутствие центральной консоли, поэтому переключатель скоростей и вспомогательные элементы управления были перенесены на правую сторону.

Среди других особенностей, чрезвычайно высокотехнологичных для 1990-х годов, были камеры вместо боковых зеркал и спутниковая навигационная система. Они работали в сочетании с новым проекционным дисплеем, который, в отличие от современных версий, проецировал изображение на круглое стекло, расположенное за рулевым колесом.

После дебюта в Женеве концепт несколько раз появлялся на других автосалонах, но Renault так и не продемонстрировал его возможности в реальном мире.

Был ли реальный автомобиль-амфибия таким, каким его рекламировала компания Renault, остается загадкой, но очевидно, что амфибия Racoon оказалась одним из самых интересных концептов 1990-х годов.