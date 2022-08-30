Автомобильные концерны определились с планами насчет России

Компании Mercedes-Benz и Nokian, бравшие долгую паузу на раздумье относительно планов по ведению бизнеса в России, приняли окончательное решение. Как немецкий производитель премиальных автомобилей, так финская компания по выпуску покрышек задумались о том, чтобы продать свои предприятия в РФ.

Как сообщает издание «Известия», Mercedes-Benz и Nokian ведут переговоры о продаже своих заводов на территории России. В качестве покупателя площадки немецкого концерна под Солнечногорском называют российскую дилерскую сеть «Автодом». Это предприятие было открыто весной 2019 года, а до недавних пор с его конвейера сходили такие модели Mercedes-Benz, как E-Class, GLC, GLE и GLC.

Что касается финского производителя покрышек Nokian Tyres, то он объявил о контролируемом уходе с российского рынка еще в конце июня, но пока завод работает и будет продолжать работать. Однако учитывая разрыв многих логистических цепочек предприятие в будущем могут ожидать простои.

Вместе с тем, многие другие автомобильные компании, представленные на российском рынке, уже начали постепенно задумываться о продаже собственных площадок в стране. В их числе такие бренды, как: BMW, Ford и Volkswagen. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу все еще не принято.

Как отмечают эксперты, наименьшие проблемы сейчас испытывают заводы корейских и японских автопроизводителей, которые пока вряд ли всерьез думают о продаже своего бизнеса в России.