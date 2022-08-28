Автоэксперты рассказали, как вычислить скрученный пробег у автомобиля

Факт того, что большинство автомобилей на вторичном рынке России имеют скрученный пробег, является общеизвестным. Пока делать с этим, очевидно, никто ничего не собирается, поэтому важно уметь понимать, как вычислить отмотанный пробег машины, поскольку от этого зависит остаток ресурса автомобиля.

По словам экспертов, первое, на что стоит обратить внимание при осмотре автомобиля и попытке узнать величину его пробега – это тормозные диски. Их износ может рассказать о многом. Как правило, эта деталь рассчитана на 80 – 120 тысяч километров пробега. Если износ дисков уже велик, то пробег машины составляет не менее 100 тысяч км.

Следующий шаг – осмотр покрышек. В среднем летние шины живут около 50 тысяч километров или 5 сезонов. Так что 5-летний автомобиль с пробегом в пределах этого показателя должен все еще передвигаться на заводской резине. Если шины новые, то, скорее всего, автомобиль проехал больше, чем заявляет продавец.

Не стоит забывать и о кузове, где о большом пробеге и быстрое езде могут рассказать сколы, а также трещины на ветровом стекле.

Но, пожалуй, главным источником проверки пробега автомобиля считается его салон. Как правило это рулевое колесо, педали и селектор трансмиссии, которые у многих автомобилей начинают стираться уже спустя 50 тысяч км. Через 100 тысяч км начинается процесс отшелушивание кожи и появления на ней трещин.

Впрочем, одним из самых надежных и современных способов проверить величину пробега машины является использование специализированных цифровых баз данных, а также проверка автомобиля в сервисе с помощью сканера. Пробег некоторых моделей легко определяется благодаря информации, которую сохраняют у себя различные технические модули.

Достаточно только подключить специальное устройство для диагностики к трансмиссии или климат-контролю, пишет «РГ». Если продавец от такой процедуры отказывается, то от машины от покупки машины стоит воздержаться.