В Сети показали плавучий дом. Он стоит 85 млн рублей

Лодки-хаусботы бывают разных форм и размеров, от простых, нуждающихся в тщательном уходе, до плавучих дворцов, оборудованных по последнему слову техники. Этот элегантный хаусбот на юге Лондона органично сочетает в себе преимущества мореходного судна голландского производства и комфорт роскошного дома.

Благодаря сертификату TRIWV (Technical Requirements for Inland Waterways Vessels) дом на воде может в любой момент отправиться в круиз по европейским морским путям. Но это только одно из преимуществ владения хаусботом.

Конкретно это судно было спроектировано и построено в Нидерландах, одном из самых престижных центров военно-морской архитектуры в мире. Всего несколько лет назад, в 2016 году, оно переехало оттуда в свою нынешнюю резиденцию на пристани Plantation Wharf в Баттерси, на юге Лондона.

Спроектированная голландским морским архитектором Яном Виссером и построенная в Харлингене, эта почти 9 метровая баржа, оснащенная двигателем Mercedes V6 250 л.с., представляет собой прекрасный образец голландского мастерства, дополненный декором в скандинавском стиле.

Развернувшись на площади 118,5 квадратных метров, лодка имеет достаточно места для трех спален и трех ванных комнат. Две главные спальни с оборудованы 2-спальными кроватями и ванными, а третья может похвастать двухъярусными кроватями и отдельным санузлом.

В комнатах предусмотрено много мест для хранения вещей, включая гостиную, которая была построена с большим количеством окон, чтобы впускать внутрь как можно больше естественного света.

Вместе с тем, этот элегантный плавучий дом оснащен кухней, сделанной на заказ и оборудованной первоклассной техникой, а также тщательно спроектированным подсобным помещением.

Гостиная с дровяной печью, всплывающим телевизором и скрытым под полом винным погребом идеально подходит для уютных вечеров.

В хорошую погоду рулевая рубка на верхней палубе становится идеальным местом для обедов на свежем воздухе с возможностью наслаждаться прекрасными видами.

Разумеется, такой изысканный плавучий дом (доступный через River Homes) стоит недешево. Впрочем, цена в 1 миллион 400 тысяч долларов (почти 85 миллионов рублей) кажется для него вполне оправданной, поскольку переехать в новое место жительства на нем можно когда угодно. А это в современных реалиях практически бесценно.