Стало известно, когда выйдет новый Suzuki Swift

Актуальная генерация японской пятидверки Suzuki Swift была представлена еще в 2017 году. С тех пор модель успела пройти через плановый рестайлинг, а теперь готовится к полноценной смене поколения. Несмотря на то, что в «Сузуки» еще не сделали официального заявления о том, когда стоит ждать дебюта реформенного «Свифт», японская пресса уже раскрыла эту подробность.

Как выяснил Daily-Motor.Ru со ссылкой на японский журнал «Best Car», официальная премьера Suzuki Swift нового поколения запланирована на декабрь 2022 года.

Прототипы следующей генерации этого хэтчбека уже несколько раз подлавливали в ходе тестовых испытаний в Европе.

Несмотря на их тщательный камуфляж, фотошпионы заявляли, что новые Swift спереди будут комплектоваться новой решеткой радиатора с ячеистой структурой, иным бампером, фарами, а также модернизированным воздухозаборником.

Корма машины если и изменится, то только лишь начинкой задних фонарей и бампером с отражателями.

Кроме того, автомобиль может стать крупнее, чем его предшественник, обеспечив в салоне и багажнике машины больше места, а скрытые дверные ручки в задних стойках переедут на традиционные для них места.

Изменения в салоне модели должны включить в себя как минимум появление новой мультимедийной системы Suzuki SmartPlay Pro+ с сенсорным дисплеем и беспроводным подключением.

В основу нового поколения Suzuki Swift ляжет модульная платформа HEARTECT, на которой был построен новый хэтчбек Baleno. Продавать новый «Свифт» планируют с 1,2-литровыми бензиновыми моторами в составе мягко-гибридной силовой установки. Связку им составит как механическая, так и автоматическая трансмиссии.