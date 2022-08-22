В Великобритании сдают посуточно необычный глэмпинг. В его основе боевой вертолет Lynx AH9A

Концепция глэмпинга (отдых на природе со всеми удобствами) стала волшебным ключом, который открыл, казалось бы, бесконечные возможности, когда речь идет о времяпрепровождении на открытом воздухе. Зачем спать в скучных палатках или автомобилях, если можно сделать то же самое в вертолете?

Этим вопросом задался один из владельцев списанного боевого вертолета в Великобритании и уже дал не него свой ответ.

Возможность провести отпуск в интересном месте, используя для жилья вертолет, наверняка привлекла бы многих туристов. Но конкретно этот вариант еще более интересным делает то, что он представляет собой бывший боевой вертолет Lynx AH9A, который служил в Армейском воздушном корпусе (AAC).

AAC – это боевая авиация британской армии, использующая как вертолеты, так и самолеты с неподвижным крылом для поддержки наземных сил на поле боя.

Вместе с тем, этот вертолет, превращенный в глэмпинг-капсулу, уникален своей актерской карьерой, поскольку снялся в фильме 2019 года «Форсаж: Хоббс и Шоу». Впрочем, удобств внутри, несмотря на статус кинозвезды, в нем нет.

В вертолете все еще установлены кресла пилотов, а в качестве единственного приспособления для отдыха и сна используется простая двуспальная кровать.

Согласно объявлению, опубликованному на Airbnb, дом на колесах с крыльями, ранее служивший в вооруженных силах Великобритании, оснащен также полным климат-контролем, что означает, что гости могут ночевать в нем в любое время года. При этом туалет и душ находятся снаружи.

Глэмпинг расположен в Кессингленде, Великобритания. За одну ночь в таком необычном доме просят минимум 100 долларов (5 тысяч 900 рублей).