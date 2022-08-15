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Новый Mitsubishi L200: первые изображения

От: Алексей Шмидт
Новый Mitsubishi L200

Новый Mitsubishi L200 впервые выехал на тестовые испытания в июле этого года. Пикап, который известен на некоторых рынках под названием Triton, пока находится в статусе прототипа, но независимые дизайнеры, взяв за основу шпионские снимки, уже примерно представили, как будет выглядеть новинка.

Рендерные изображения нового L200 Daily-Motor.ru обнаружил на одном из австралийских клубных форумов. Судя по ним, автомобиль получит существенно пересмотренный вешний облик. 

Mitsubishi L200 2

Наибольшие изменения могут произойти с передней частью кузова машины, которой достанется новая вертикальная радиаторная решетка. Светотехнику дизайнеры Mitsubishi подгонят под новый фирменный стиль компании – вдоль кромки капота расположатся узкие полосы светодиодных ДХО, а основной блок фар разместится уровнем ниже. 

2023 Mitsubishi Triton Front 1 1

Для блоков противотуманных фар выделят середину бампера и заключат их в хромированные С-образные вставки, граничащие с «грилем». Другой интересный момент – это горизонтальные выштамповки на передних крыльях, немного не доходящие до дверей.

С учетом всех изменений, визуальная составляющая L200 спереди должна стать более брутальной по сравнению с актуальной моделью.  

2023 Mitsubishi Triton Rear 1 1

Корма нового Mitsubishi L200, в свою очередь, сможет похвастать наличием новой крышки грузового отсека, а также переработанным бампером.

Mitsubishi L200 12

Новый L200 должен стать основой для следующего поколения Nissan Navara, хотя альянс Renault-Nissan-Mitsubishi упорно стремится сократить дублирование.

Под капотом обоих пикапов будет установлено сразу несколько бензиновых и дизельных агрегатов. Кроме того, для моделей предложат версию плагин-гибрид.

Официальный дебют нового Mitsubishi L200 запланирован на 2023 год. 

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