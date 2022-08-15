Suzuki Swift показали в обвесе от Bimble Designs

Субкомпакт Suzuki Swift может похвастать наличием на мировых рынках множеством привлекательных спецверсий, но независимые дизайнеры часто стараются их переплюнуть и демонстрируют собственное видение того, как должен выглядеть такой автомобиль. На этот раз пришел черед ателье Bimble Designs. Согласно описанию, ее цифровой концепт был вдохновлен такими моделями, как Nissan GT-R и Shelby 500GT.

Как правило, бюджетные хэтчбеки не ассоциируются с одними из самых быстрых спорткаров на планете, но в этом и заключается прелесть таких работ, на которые сам автопроизводитель, разумеется, никогда не решится.

Для разработки этой уникальной версии Swift была использована концепция широкофюзеляжного кузова.

Автомобиль, показанный на рендерах, окрашен в фирменный цвет Yellow Pearl. Спереди капот пятидверки выглядит мускулистым, на фоне которого выделяются светодиодными фары с черным фоном и изящными дневными ходовыми огнями на LED-элементах, интегрированными в кластер фар.

Передний бампер выглядит очень спортивно, массивная радиаторная решетка создана для максимального забора воздуха под капот, а широкие боковые крылья сверху и сбоку прикрывают закрывают легкосплавные диски, обутые в низкопрофильную резину.

Огромное переднее крыло имеет массивный воздушный канал, который помогает с точки зрения аэродинамики при движении на высокой скорости.

Самым заметным аспектом задней части хэтчбека является огромный спойлер на крыше, отделанный черным, светодиодные задние фонари в черном корпусе, а также спортивный бампер и двойные выхлопные трубы, подходящие для любого автомобиля, вдохновленного суперкаром.

Какой могла бы оказаться агрегатная сторона модели дизайнеры решили умолчать. Впрочем, учитывая внешний облик машины, под капотом такого «Свифта» должен скрываться явно не «стоковый» мотор Suzuki.