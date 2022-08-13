Появился способ превращать пикапы в дома на колесах

Грузовые кемперы с кабиной – неплохие варианты для путешествий. Они не занимают много места, особенно по сравнению с отдельными кемперами, которые нужно буксировать. Кроме того, они могут добавить дополнительную функциональность пикапу, особенно полезную в дальних поездках. Однако с традиционными пикапами-кемперами есть одна проблема – они обычно занимают дополнительное вертикальное пространство.

Но что если существует новый кемпер для пикапов, который выглядит как обычный топпер, хотя способен расширяться до автономного кемпера? Именно им является Skinny Guy Camper, созданный генеральным директором Джейсоном Бонтрагером и дизайнером Донованом Фредриксоном.

Как и обычный кемпер, Skinny Guy Camper не превышает высоту кабины грузовика. Для неподготовленного глаза он выглядит как типичный топпер. Однако он раскладывается на 180 градусов, после чего жилое пространство создает всплывающая палатка.

Описываемый компанией как «автономный кемпер для сухопутных грузовиков с теплом, светом, водой и электричеством» продукт поставляется с такими опциями, как внутренняя варочная панель, раковина с отстойником и холодной водой, печью Truma Combi Eco со встроенным нагревателем горячей воды, холодильником, 5-галлоновым бортовым баком для сжиженного газа и встроенной солнечной панелью мощностью до 190 Вт.

Skinny Guy Camper выпускается в различных размерах, которые подходят практически для любого пикапа, хотя наиболее доступными являются модели 5.0 (среднеразмерный) и 6.5 (полноразмерный). Некоторые новые типоразмеры должны появиться в 2023 году, включая модель 4.5, предназначенную для нового электрического пикапа Rivian R1T.

Сколько стоит такое удовольствие? Цена зависит от выбора из четырех уровней отделки. За базовую комплектацию Bare Bones просят от 15 тысяч 625 долларов (970 тысяч рублей), в то время как версия Skin ‘N Bones оценена производителем в 18 тысяч 750 долларов (1 миллион 170 тысяч рублей).

Более оснащенная комплектация Skinny Fat продается за 28 тысяч 750 долларов (1 миллион 790 тысяч рублей), а топовая Kit ‘N Kaboodle стоит 36 тысяч 250 долларов (2 миллиона 255 тысяч рублей) и включает в себя все вышеперечисленные опции.