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Необычный кемпер на базе Mitsubishi Delica JB500 продали за 1,2 млн рублей

От: Ростислав Архипов
1995 mitsubishi delica jb500 camper truck 4x4 turbo diesel dsc 7385 70243 1

Как известно, Mitsubishi Delica благодаря платформе Pajero всегда могла похвастать недюжинными качествами, отлично проявляющимися на бездорожье. При этом модель могла похвастать миниатюрными габаритами и симпатичным салоном.

Благодаря полноприводной трансмиссии и мощному дизельному двигателю многие версии грузовиков были переделаны в фургоны, способные добраться до самых труднодоступных мест, тогда как автодомов, построенных на базе пикап-версии Delica, было гораздо меньше.

Недавно «ушедший с молотка» на аукционе «Bring a Trailer» является как раз одним из таких редких экземпляров.

1995 mitsubishi delica jb500 camper truck 4x4 turbo diesel dsc 7399 38919

Согласно описанию к лоту, в основе кемпера лежит Mitsubishi Delica JB500 1995 года выпуска с правым рулем, ввезенная в США из Японии в 2001 году. 

1995 mitsubishi delica jb500 camper truck 4x4 turbo diesel dsc 7368 38184

Фургон окрашен в белый цвет с серой тканевой обивкой и оснащен 2,5-литровым турбодизелем, сопряженным с пятиступенчатой механической коробкой передач и двухдиапазонной раздаточной коробкой.

В оснащение модели вошли 15-дюймовые стальные колеса, выдвижной тент, душ, раковина, кровать над кабиной, кухня, обеденная зона, ванная комната, шкафы для хранения, камера заднего вида, рулевое колесо с отделкой под дерево и стереосистема double-DIN.

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Поддерживать температуру внутри можно благодаря пропановому обогревателю и системе кондиционирования воздуха спереди и сзади.

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Кровать в кабине достаточно большая, чтобы спать на ней вдвоем, а за счет окон со всех сторон с нее открывается фантастический панорамный вид на окрестности. 

1995 mitsubishi delica jb500 camper hides a couple of surprises it s still a great rig 15

Изначально за автомобиль просили порядка 8 тысяч долларов, однако его удалость продать в 2 раза дороже – за 20 тысяч 300 долларов. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 200 тысяч рублей. 

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