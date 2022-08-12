Необычный кемпер на базе Mitsubishi Delica JB500 продали за 1,2 млн рублей

Как известно, Mitsubishi Delica благодаря платформе Pajero всегда могла похвастать недюжинными качествами, отлично проявляющимися на бездорожье. При этом модель могла похвастать миниатюрными габаритами и симпатичным салоном.

Благодаря полноприводной трансмиссии и мощному дизельному двигателю многие версии грузовиков были переделаны в фургоны, способные добраться до самых труднодоступных мест, тогда как автодомов, построенных на базе пикап-версии Delica, было гораздо меньше.

Недавно «ушедший с молотка» на аукционе «Bring a Trailer» является как раз одним из таких редких экземпляров.

Согласно описанию к лоту, в основе кемпера лежит Mitsubishi Delica JB500 1995 года выпуска с правым рулем, ввезенная в США из Японии в 2001 году.

Фургон окрашен в белый цвет с серой тканевой обивкой и оснащен 2,5-литровым турбодизелем, сопряженным с пятиступенчатой механической коробкой передач и двухдиапазонной раздаточной коробкой.

В оснащение модели вошли 15-дюймовые стальные колеса, выдвижной тент, душ, раковина, кровать над кабиной, кухня, обеденная зона, ванная комната, шкафы для хранения, камера заднего вида, рулевое колесо с отделкой под дерево и стереосистема double-DIN.

Поддерживать температуру внутри можно благодаря пропановому обогревателю и системе кондиционирования воздуха спереди и сзади.

Кровать в кабине достаточно большая, чтобы спать на ней вдвоем, а за счет окон со всех сторон с нее открывается фантастический панорамный вид на окрестности.

Изначально за автомобиль просили порядка 8 тысяч долларов, однако его удалость продать в 2 раза дороже – за 20 тысяч 300 долларов. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 200 тысяч рублей.