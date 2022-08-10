На продажу выставили практически нетронутый DeLorean DMC-12 1983 года

На аукционе штата Флорида Podium Auto Sales (США) автомобильные фанаты обнаружили весьма любопытный лот. Речь идет о знаменитом автомобиле DeLorean DMC-12, уникальность которого заключается в том, что на нем никто не ездил с 1986 года. Это делает автомобиль одним из самых нетронутых «ДеЛореанов» 1983 года выпуска из существующих.

Согласно описанию к лоту, конкретно этот DMC-12 простоял в гараже с климатической системой с 1986 года, что обеспечило кузову и салону машины высокую сохранность. Пробег автомобиля с тех пор заморожен на отметке в 5 тысяч миль или 8 тысяч километров.

Для того, чтобы подготовить автомобиль к продаже, на нем был заменен топливный насос, свечи зажигания, масляный фильтр, топливопроводы, охлаждающая жидкость, а также промыт топливный бак.

Кроме того, недавно его нынешний владелец задался целью восстановить тормозные суппорты машины, а также заменить стойки дверей и багажника.

Таким образом, на торги DeLorean DMC-12 1983 года выпуска выйдет практически безупречном внешнем состоянии и даже будет обут в оригинальные покрышки Goodyear образца 1981 года.

Что касается интерьера машины, то он за исключением некоторых трещинок и складок на внутренних частях, обшитых кожей, выглядит идеально, практически повторяя автомобиль, который только сошел с конвейера.

Напомним, автомобиль DeLorean DMC-12 стал культовым благодаря трилогии «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса.