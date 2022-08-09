Toyota и Suzuki выпустят новое кросс-купе – подробности

Компании Toyota и Suzuki в последние годы являются партнерами в создании линейки автомобилей, предназначенных для рынков развивающихся стран. Последним проектом японских автогигантов были кроссоверы Toyota Urban Cruiser Hyryder и Suzuki Grand Vitara, являющиеся техническими клонами, основанными на платформе Global-C. Но инженеры обеих марок уже работают над следующей SUV-моделью, которая получит полностью новый для них форм-фактор – кросс-купе.

Купеобразный кроссовер обещают представить в начале 2023 года в рамках выставки Auto Expo, которая пройдет в столице Индии Нью-Дели. Причем первым свой вариант покажет именно Suzuki, а уже затем подоспеет собственная версия того же «паркетника» от Toyota.

Подробностей о проекте пока практически нет. По слухам, в основу новой модели ляжет облегченная платформа Suzuki HearTect, на которой были построены новые Suzuki Baleno и Toyota Glanza, технически являющиеся идентичными.

Главной отличительной чертой нового кроссовера обеих компаний должна стать покатая линия крыши с заваленными задними стойками, которая обеспечит модели купеобразный профиль. При этом внешний облик автомобиль может скопировать с недавних Suzuki Grand Vitara и Toyota Urban Cruiser Hyryder (либо глобального Yaris Cross).

Техническая сторона моделей пока засекречена, но журналистам удалось выяснить ряд подробностей о двигателе кросс-купе Suzuki. Предполагается, что в качестве него выступит литровый бензиновый мотор BoosterJet с высокой степенью электрификации. В качестве альтернативного варианта называется полуторалитровый бензиновый агрегат K15C в версии «мягкий» гибрид».

Связку моторам должна составить как механическая, так и автоматическая трансмиссии.