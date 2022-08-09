Обновленную Hyundai Sonata показали на рендере: дебют в апреле 2023 года

Восьмое поколение Hyundai Sonata оказалось для корейского автогиганта разочарованием. Возложенные на модель надежды не оправдались, а сам седан уступил не только своему родственному конкуренту по сегменту Kia K5, но и премиальной модели Grandeur. Впрочем, в «Хендэ» все же решили дать «Сонате» второй шанс, готовя для нее обновленный вариант. Как будет выглядеть такой седан накануне показали независимые дизайнеры из корейских СМИ.

Судя по рендеру, опубликованному YouTube-каналом «mediaAUTO», реформенная Sonata может получить значительно переработанную переднюю часть кузова с более агрессивными чертами, чем были у ее предшественницы.

Автомобилю, который сейчас проходит под кодовым обозначением DN9, достанется новомодная двухэтажная головная оптика, дневные ходовые огни которой выполнят в виде тонкой полосы, начинающейся от крыльев, и проходящих через всю нижнюю кромку капота.

Рендер: MediaAuto

Основной блок расположится в необычном бампере с широкой черной радиаторной решеткой.

Как будет выглядеть корма автомобиля не показали, но, судя по всему серьезных перемен в этой части кузова не произойдет. О технической части новинки, а также ее салоне также пока ничего неизвестно.

Предполагается, что новая Hyundai Sonata встанет на конвейер в апреле 2023 года и продержится на нем как минимум несколько лет, после чего модель отправят на покой. По неофициальной информации, на смену Sonata и другим корейским седанам на рынке США придут электромобили.