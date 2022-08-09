Бывший армейский грузовик превратили в уютный дом на колесах: много фото

В последние годы в мире наблюдается тренд на рост популярности автомобильных домов, для некоторых из которых порой выступают весьма необычные исходники. Одним из таких примеров является дом на колесах, получивший название «Пенелопа», которым владеет пара из Великобритании.

Керри и Крейг всегда мечтали о совершенном экспедиционном автодроме, который будет сочетать в себе домашний комфорт и возможность передвигаться по местам, где дороги отсутствую вовсе. В основе машины лежит Leyland DAF T244 1995 года выпуска, представляющий собой бывший военный грузовик, который был списан из вооруженных сил Соединенного Королевства.

Пара потратила на превращение утилитарной машины в дом на колесах порядка 12 тысяч долларов, но результат того стоил. Для этого была полностью переделана ее кабина, установлены новые фонари и топливный бак.

Снаружи у «Пенелопы» предусмотрено два больших отсека для хранения и два гаражных ящика сзади, которые могут использоваться для перевозки крупных предметов быта. Кроме того, автомобилю достался 2,5-метровый тент, позволяющий наслаждаться отдыхом на открытом воздухе даже в солнечную или дождливую погоду.

Несмотря на суровый внешний облик, внутри грузовик оказался на удивление уютным. Первое, что можно заметить, заглянув в жилой отсек, это кухню, расположенную прямо у входа. Она оснащена газовой плитой с двумя конфорками, мини-холодильником, раковиной из нержавеющей стали и большой столешницей.

На противоположной стороне находится обеденная зона с двумя удобными сиденьями и столом, который способен трансформироваться в дополнительную кровать.

В задней части расположена спальня с большой двуспальной кроватью и отсеками для хранения одежды.

Ванной комнаты внутри армейского грузовика не предусмотрено, но есть современный биотуалет.

Для обеспечения электроэнергией в поездках машина была специально оборудована солнечными панелями на крыше, а запас воды хранится в специальном 450-литровом галлоне.