Новый корейский седан Genesis G90 оказался дороже Audi и Lexus

Корейские автомобили премиального сегмента часто брали свое в конкуренции с ведущими производителями таких машин из Германии и Японии ценой, однако теперь, похоже, эта тенденция подошла к концу. Более того, как показал прайс-лист на недавно объявленный бизнес-седан Genesis G90, корейский автопром в стоимости своих машин отныне даже способен превосходить своих оппонентов.

Согласно информации, опубликованной американским офисом Genesis, в штатах будут просить за новый G90 от 89 тысяч 500 долларов. По сравнению с его предшественником стоимость модели прибавила сразу 25%.

Для сравнения, за аналогичный по габаритам Audi A8 L 55 TFSI quattro с такой же «шестеркой» и полным приводом сейчас просят на 2 тысячи меньше, чем за корейскую 4-дверку. А в случае с Lexus LS 500 AWD разница составит и вовсе 7 тысяч долларов.

На первых порах продавать вторую генерацию Genesis G90 в США будут только в самом простом варианте. На выбор покупателей предложат две комплектации, начальная из которых получит систему полного привода, 3,5-литровый твин-турбо мотор (530 Нм), адаптивную подвеску, а также мультиконтурные кресла с системами подогрева, вентиляции и массажа.

Таким образом, уже в стартовой комплектации оснащение корейского флагмана окажется более продвинутым, чем у его немецких конкурентов.

До дилеров Genesis в США новые G90 доберутся к середине августа, но предзаказ на автомобиль стартовал еще несколько недель назад.