У индийской пародии на Mercedes G-Class появится 5-дверная версия

До недавнего времени индийский внедорожник Force Gurkha, представляющий собой клона Mercedes-Benz G-Class, был имел исключительно 3-дверную версию, но, похоже, вскоре у модели появится увеличенная модификация с пятью дверьми и сразу девятью посадочными местами в салоне. Ее фотографии накануне появились в местных СМИ.

Длина актуального Force Gurkha составляет 4116 мм, ширина – 1816 мм, высота – 2075 мм, а колесная база равна 2400 мм. Судя по первым снимкам, сделанным на одной из парковок Индии, новый вариант внедорожника должен заметно подрасти в размерах.

Внешность индийской пародии на G-ваген изменение формата кузова не затронет. Он по-прежнему будет во многих аспектах копировать немецкий «Гелендваген» с брутальным обликом, широкой радиаторной решеткой и круглыми фарами. А основные перемены произойдут с компоновкой салона.

Благодаря удлиненному кузову внутри вездехода инженерам удастся разместить обращенный в бок третий ряд сидений, что, по сути, должно сделать Force Gurkha 9-местным (4+3+2).

Фотографий интерьера пока нет, но ходят слухи, что 5-дверному индийскому внедорожнику достанется большой дисплей мультимедийной системы и электрические стеклоподъемники.

Комплектовать внедорожник по-прежнему будут древним турбодизельным агрегатом 2,6 OM616, выдающим 91 лошадиную силу и 250 Нм. Этот мотор был разработан компанией Daimler еще в 1973 году. Автоматической коробки как не было, так и не будет. Связку двигателю составит прежняя 5-скоростная механическая трансмиссия с «раздаткой».

В продажу «растянутый» вариант индийского клона G-Class поступит до конца этого года и явно окажется дороже своего 3-дверного исполнения.