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На аукцион выставили уникальный 6-колесный Mercedes-Benz G550

От: Алексей Шмидт
2017 Mercedes Benz G 550 Six Wheel Conversion 1 1

За последние несколько десятилетий мировые автопроизводители создали как минимум несколько интересных моделей, которые могут похвастать наличием в своей конструкции шести колес. Одним из них является компания Mercedes-Benz с ее 6-колесным внедорожником G-Wagen.

Этот шестиколесный G550 2017 года выпуска появился в списке лотов аукциона «Car and Bids». В описании к объявлению машина названа «одной из самых диких, которые когда-либо появлялись на этой площадке». 

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Главное отличие конкретно этого уникального экземпляра от других G-Wagen – закрытая задняя часть кабины. Благодаря ей для пассажиров на заднем ряду предусмотрено исключительное дополнительное пространство для ног.

Внешне автомобиль выглядит как обычный внедорожник G-Class, который модернизировали за счет удлинения кузова и добавления двух колес сзади.

Помимо очевидных преображений, этот автомобиль может также похвастать наличием передней части кузова от Brabus. А задняя лестница и багажник на крыше дополнены боковым резервуаром для воды и новыми 20-дюймовыми колесами Black Rhino Beadlock. 

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Заводское оборудование включает в себя передний, центральный и задний блокируемые дифференциалы, сцепное устройство для прицепа, внутреннюю отделку салона Designo Black Piano Lacquer, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и электрорегулировками, подогрев задних сидений и аудиосистему Harman Kardon LOGIC7.

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Согласно описанию к объявлению, пробег этого шестиколесного Mercedes равен всего 600 милям или 965 километрам. У машины был только один владелец. 

На момент публикации материала наибольшая ставка на аукционе по этому лоту составляла 80 тысяч долларов (4 миллиона 910 тысяч рублей).

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