Представлена грузовая версия кроссовера Duster: у нее нет задних сидений

Не так давно румынский суббренд компании Renault – Dacia – обновил весь свой модельный ряд, заменив на нем фирменную эмблему. Однако до коммерческой версии Duster руки инженеров так и не дошли. Впрочем, теперь это упущение устранено.

Компания Dacia продемонстрировала реформенный вариант модели Duster Commercial, представляющий собой традиционный LCV. Внешне автомобиль отличается от простых «Дастеров» глухой тонировкой задней полусферы, а внутри не имеет заднего дивана.

Передний ряд сидений инженеры отделили от грузового отсека специальной перегородкой с сеткой. Тогда как сама площадка может похвастать специальными проушинами, предназначенными для закрепления груза.

Объем багажного отделения коммерческого Duster составляет 1600 литров. Внутри машины можно перевезти до 500 кг груза. Размеры отсека составляют: 1792x1247x917 мм.

Уже в стартовой комплектации для Duster Commercial положен кондиционер, передние электростеклоподъемники, круиз-контроль, а также системы Bluetooth и USB-порты.

В качестве двигателя для грузового кроссовера выступает 1-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 89 лошадиных сил. Связку ему составляет МКПП. В качестве альтернативы предложен 1,3-литровый «наддувный» агрегат мощностью 148 л.с., агрегатированный «автоматом», а на вершине гаммы располагается полуторалитровый «дизель» на 113 «сил».

Коммерческий Dacia Duster будет продаваться на рынке Великобритании как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях. Цены на него в «Туманном Альбионе» стартуют с отметки в 13 тысяч 995 фунтов стерлингов или около 1 миллиона 50 тысяч рублей по текущему курсу.