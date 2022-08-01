На продажу выставили Chevrolet Impala, который провел в сарае почти полвека

Премьера прототипа Chevrolet Impala состоялась в 1956 году, а спустя почти два года это название, отсылающее к небольшой африканской антилопе, перекочевало в одну из «топовых» комплектаций модели Bel Air. В последствии автомобиль снискал высокую популярность среди коллекционеров, которые готовы были платить огромные суммы за полностью оригинальные, невосстановленные и нетронутые экземпляры. Предполагалось, что все выпущенные экземпляры таких Impala уже нашли своих владельцев, однако это оказалось не совсем так.

На площадке «e-Bay» появилось объявление о продаже одного из первых Chevrolet Bel Air Impala, выпущенного в 1958 году. По словам продавца, эту машину ему подарили в 1976 году. С тех пор она стояла без движения в сарае его бабушки. Но участок оказалось необходимо освободить, поэтому автомобиль было решено продать.

Как утверждает владелец этого раритета, он оказался шокирован тем, что в ходе осмотра машины не нашел на ее кузове ни следа ржавчины.

Плохая новость состоит в том, что у этой Impala отсутствует двигатель, трансмиссия и радиатор. Впрочем, продавец заявляет, что в его распоряжении имеется мотор 348 Tri-Power и трансмиссия Powerglide, которые он готов отдать вместе с машиной.

Насколько хорошо сохранился автомобиль судя по нескольким опубликованным фотографиям сказать сложно (на заглавном снимке визуально заметна лишь разбитая фара), но, похоже, после того, как его кузов очистят от пыли и грязи, он действительно окажется почти как новый (на фото выше).

Поэтому совсем не удивительно, что автомобиль так быстро привлек внимание многих коллекционеров. Всего за несколько часов продавец Impala получил около 40 предложений о покупке этой машины, а максимальная цена автомобиля уже превышает отметку в 40 тысяч долларов (2 миллиона 465 тысяч рублей).