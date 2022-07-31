Пять вещей, которые важно знать о «докатке» в багажнике автомобиля

Одно из колес автомобиля проколото, а в багажнике под ковром лежит так называемая «докатка», которая сильно отличается по размерам от обычного колеса. Многие автовладельцы в такой ситуации могут задаться вопросом: «как долго можно проехать на таком запасном колесе?». Ответ на него и многие другие в сегодняшнем материале Daily-Motor.Ru.

Лучше всего начать с чтения руководство пользователя, в котором должен быть указан точный рекомендуемый пробег «докатки». Если руководства под рукой нет, то можно ориентироваться на цифру в 112 километров (именно она чаще всего фигурирует в официальной документации).

Временные кольцевые запасные шины не предназначены для эксплуатации на дальних дистанциях. Они созданы лишь для того, чтобы доставить машину своим ходом в гараж, а затем заменить поврежденное колесо на отремонтированное.

Как долго можно ездить на «докатке»?

Запасные колеса, которые в России часто называют «докатками», не рассчитаны на длительный срок службы. Их конструктивные особенности сильно отличаются от стационарных колес автомобиля, обеспечивающих большую защиту от проколов и дорожных неровностей. Такие колеса предназначены лишь для того, чтобы доехать до станции шиномонтажа, а у большинства из них срок службы ограничен 112 километрами.

Еще одна причина не ездить на «докатке» – механические повреждения. Запасное колесо меньшего размера может вызвать преждевременный износ дифференциала, ремонт которого обойдется куда дороже, чем обычная замена поврежденной шины.

Другой довод, который может отбить охоту передвигаться на «бублике» без повода – штраф. В России предусмотрено наказание за постоянное использование «докатки» в размере 500 рублей.

Как быстро можно ездить на «докатке»?

Эта информация должна быть нанесена на боковую часть покрышки или же на наклейке самого колеса. Если она отсутствует или неразборчива, то эмпирическое правило – не ехать на таком колесе быстрее 80 километров в час. Так что лучшим решением будет держаться подальше от крупных автомагистралей.

Влияет ли «докатка» на торможение и управляемость автомобиля?

Установив вместо обычного колеса «докатку» можно заметить, что характеристики автомобиля при прохождении поворотов, а также его общая управляемость и скорость торможения ухудшились. Дело в том, что подобный вид запасного колеса имеет меньшую площадь основания, а также малую высоту протектора, чем обычная шина, что приводит к увеличению тормозного пути, а также снижению устойчивости автомобиля на дороге и его управляемости.

Кроме того, используя «докатку» машина при торможениях будет традиционно наклоняться в сторону, где установлено такое колесо, а также потребуется дополнительное усилие на руле, чтобы держать автомобиль прямо по курсу.

Почему в моем автомобиле лежит «докатка», а не полноразмерная «запаска»?

Использование временных кольцевых запчастей является следствием ограниченного пространства внутри рассматриваемого транспортного средства, а также стремления снизить вес и его стоимость. Как правило, «докатка» занимает гораздо меньше места и дешевле в производстве, чем полноразмерные покрышки и колеса. Кроме того, она значительно легче, что сокращает расход топлива автомобиля.

В некоторых моделях отсутствует как «бублик», так и полноразмерное запасное колесо, вместо которых автопроизводители включают в оснащение машины небольшой насос для накачки покрышек и комплект для ремонта бескамерных шин.

Другой еще один популярный прием автоконцернов – шины Run-Flat, позволяющие проехать на них такое же расстояние, что и на «времянке» даже при полной потере воздуха. Загвоздка заключается лишь в том, что стоят они намного дороже, чем простые покрышки.

Можно ли использовать вместо «докатки» полноразмерную «запаску»?

Да, но вопрос заключается в том, где вы будете хранить такую громоздкую деталь. Много лет назад во всех автомобилях была предусмотрена специальная ниша для запасных колес, в которую помещалась полноразмерная «запаска», однако это пространство со временем было сокращено для экономии веса и места, а в некоторых моделях и вовсе полностью исчезло.