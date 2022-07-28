Renault предлагает россиянам покупать автомобили через Беларусь

Компания Renault в начале лета этого года покинула российский рынок, продав свой завод в Москве, а также избавившись от акций «АвтоВАЗа». Дилерская сеть французского бренда в России пока функционирует, но занимается лишь распродажей складских запасов, а также техническим обслуживанием машин. При этом в соседней Республике Беларусь автопроизводитель по-прежнему работает и подтвердил, что россияне могут покупать автомобили бренда там.

В качестве примера приводится реформенный кроссовер Renault Koleos, но помимо него для жителей России доступны и другие модели французской марки.

Как отмечают в самом белорусском подразделении «Рено», для россиян имеется возможность приобрести обновленный Koleos в рублях, а также с полным пакетом для постановки его на учет в РФ.

Заявленная цена модели, оснащенной 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., полным приводом и вариатором – от 3 миллионов 590 тысяч рублей.

Напомним, до ухода Renault из России именно кроссовер Koleos был единственной моделью французского автогиганта, которая поставлялась на наш рынок из-за границы. Осенью прошлого года автомобиль исчез из списка доступных для покупки в России, а теперь вернулся в реформенном виде, но уже через белорусскую дилерскую сеть.

Возможность приобрести автомобили Renault в соседнем государстве для желающих может показаться интересной, однако к подобной сделке все же остается ряд юридических вопросов. В частности, пока не совсем понятно, как будет осуществляться гарантийное обслуживание таких машин.