Новые Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Prius: стали известны их даты выхода

Компания Toyota ведет разработку нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Prius уже несколько лет. Периодически в Сети всплывают подробности об обоих этих проектах, однако точные сроки их реализации до сих пор были засекречены. Но журналистам японских СМИ все же удалось узнать, когда стоит ждать дебюта новой генерации рамного внедорожника и самого известного гибрида компании.

По информации издания «BestCarWeb», ссылающегося на собственные источники, новый Land Cruiser Prado (J180) будет представлен летом 2023 года. Автомобиль должен сохранить размеры предшественника, однако получит растянутую на 50 мм колесную базу, которая составит 2840 мм, что обеспечит пассажиров заднего ряда дополнительным пространством для ног в ущерб объему багажного отделения.

В основу модели ляжет платформа TNGA-F с заниженным центром тяжести и уменьшенной массой. Внешне автомобиль должен позаимствовать ряд дизайнерских решений, которые ранее были применены к его старшему родственнику Land Cruiser при смене поколений. Подробностей об агрегатной линейке внедорожника пока нет.

Рендер: BestCarWeb

Что касается новой генерации Toyota Prius (5 поколение), то его премьера намечена на декабрь 2022 года. Автомобиль получит сразу два варианта исполнения – базовую и версию с возможностью подзарядки батареи от сети (так называемый «подзаряжаемый гибрид»).

С точки зрения дизайна «Приус» должен эволюционировать из семейного хэтчбека в четырехдверное купе. Его длина будет равна 4600 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1450 мм, а размер колесной базы составит 2700 мм.

В качестве двигателя выступит, как и прежде, 1,8-литровый мотор, однако тяговую батарею заменят на никель-металлгидридный аккумулятор, обеспечивающий повышенную эффективность. Топливная экономичность Prius, ставшая ее визитной карточкой, в новом поколении должна не только сохраниться, но и оказаться заметно улучшена за счет ряда дополнительных инновационных инженерных решений.