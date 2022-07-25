Из непопулярного Lexus CT сделают самый дешевый кроссовер марки

Компания Lexus, входящая в концерн Toyota, прекратила реализацию гибридного хэтчбека CT в Европе еще в 2020-м году. Автомобиль оказался для «японцев» убыточным ввиду низкого спроса со стороны покупателей. Впрочем, в Австралии и на родине марки эта 5-дверка все еще присутствует. Накануне стали известны первые подробности о судьбе Lexus CT.

Как выяснили журналисты японского издания «BestCarWeb», в Lexus не планируют отказываться от модели CT, однако готовят ее существенно модернизированную версию, которая переберется из сегмента легковых автомобилей в класс кроссоверов. Благодаря компактным размерам автомобиль должен стать самым дешевым «паркетником» в линейке компании.

Судя по первым неофициальным рендерам новинки, демонстрирующим возможный дизайн переработанного Lexus CT, можно заметить, что автомобиль выглядит даже не как полноценный кроссовер, а как кросс-хэтчбек.

Кроме того, если верить информации источника, название CT совсем не обязательно сохранится. В Lexus могут использовать для фактически полностью новой модели другое наименование, которое будет лучше подходить ей с маркетинговой точки зрения, особенно в Европе.

Предполагается, что преемник Lexus CT сохранит всю свою широко агрегатную гамму, включая гибридную силовую установку, которая станет главной в его линейке двигателей. Помимо нее у модели должен появиться также полностью электрический вариант.

Сроки дебюта будущего самого доступного кроссовера Lexus пока не обозначены, но японские СМИ утверждают, что речь идет о конце 2024-начале 2025 года.