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Из непопулярного Lexus CT сделают самый дешевый кроссовер марки

От: Алексей Шмидт
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Компания Lexus, входящая в концерн Toyota, прекратила реализацию гибридного хэтчбека CT в Европе еще в 2020-м году. Автомобиль оказался для «японцев» убыточным ввиду низкого спроса со стороны покупателей. Впрочем, в Австралии и на родине марки эта 5-дверка все еще присутствует. Накануне стали известны первые подробности о судьбе Lexus CT.

Как выяснили журналисты японского издания «BestCarWeb», в Lexus не планируют отказываться от модели CT, однако готовят ее существенно модернизированную версию, которая переберется из сегмента легковых автомобилей в класс кроссоверов. Благодаря компактным размерам автомобиль должен стать самым дешевым «паркетником» в линейке компании. 

Судя по первым неофициальным рендерам новинки, демонстрирующим возможный дизайн переработанного Lexus CT, можно заметить, что автомобиль выглядит даже не как полноценный кроссовер, а как кросс-хэтчбек. 

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Кроме того, если верить информации источника, название CT совсем не обязательно сохранится. В Lexus могут использовать для фактически полностью новой модели другое наименование, которое будет лучше подходить ей с маркетинговой точки зрения, особенно в Европе. 

Предполагается, что преемник Lexus CT сохранит всю свою широко агрегатную гамму, включая гибридную силовую установку, которая станет главной в его линейке двигателей. Помимо нее у модели должен появиться также полностью электрический вариант. 

Сроки дебюта будущего самого доступного кроссовера Lexus пока не обозначены, но японские СМИ утверждают, что речь идет о конце 2024-начале 2025 года. 

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