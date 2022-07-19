Chevrolet показал новый полицейский кроссовер на базе Blazer EV SS

Компания Chevrolet анонсировала новый полицейский автомобиль, в основе которого лежит электрический кроссовер Blazer EV SS. Благодаря системе полного привода с двумя моторами, производящими до 557 лошадиных сил и 878 Нм крутящего момента, машина способна разгоняться с места до 100 километров в час всего за 4 секунды.

Американцы мало что рассказали о новом полицейском электрокроссовере, но отметили, что он будет хорошо подходить для погонь за преступниками, а также получит самую большую батарею Ultium в линейке Blazer.

Обычный Chevrolet Blazer EV

Для сотрудников правопорядка предложат варианты автомобиля с задним и полным приводом, дисковыми тормозами спереди фирмы Brembo, а также уникальным интерьером, разработанным специально для использования полицией, который позволит без особых усилий размещать внутри машины аварийное оборудование и снаряжение.

Полицейский Chevrolet Blazer EV PPV

Предполагается, что Blazer EV поступит в продажу в начале 2024 года. По словам вице-президента General Motors Эда Пепера, возможности коммерческого и правоохранительного применения этой модели являются практически безграничными. Вместе с тем, он также отметил, что помимо нулевого уровня выбросов полицейский кроссовер сократит количество технических процедур обслуживания машины, которые часто бьют по карману отделов с низким финансированием.

Ранее мы рассказывали о том, что компания Ford также разработала для нужд полиции электрический Ford Mustang Mach-E. Автомобилю достались два синхронных электромотора, выдающих до 480 л.с. и 850 Нм момента. Партию из 184 машин закупили правоохранительные органы Нью-Йорка.