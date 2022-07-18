Новый кроссовер Jeep Jeepster подловили во время рекламной съемки

Этой весной компания Jeep заявила о планах войти в сегмент компакт-кроссоверов с новым электрическим SUV. Автомобиль был заявлен как электрический, а в качестве сроков его премьеры указывался диапазон от 2023 до 2024 год. С тех пор новый «паркетник» успел попасть в объективы фотошпионов на одной из парковок, однако теперь его можно рассмотреть более детально.

Машину засняли в ходе рекламных съемок, в рамках которой кузов автомобиля был полностью лишен камуфляжа. Судя по сделанным снимкам, машина практически не отличается по дизайну от той, которую независимые дизайнеры нарисовали почти три месяца назад, причем речь идет об идентичности автомобилей даже в мельчайших деталях.

Кроссоверу досталась двухэтажная головная оптика с узкими полосками светодиодных дневных ходовых огней, а также типичная для всех автомобилей марки решетка радиатора. Впрочем, вместо семи прорезей она имеет семь закрытых колец, что подтверждает ее электрическую составляющую.

Предполагается, что в основе Jeep Jeepster (именно так его называют в прессе) будет лежать платформа Stellantis e-CMP, которая ранее была опробована на моделях Peugeot 2008 и Opel Mokka.

По оценкам журналистов, длина кроссовера составляет около 4100 мм. Таким образом, по габаритам он окажется компактнее Renegade, кузов которого от носа до кормы растянулся на 4230 мм.

Несмотря на то, что модель заявлена как электрическая, помимо батарейного варианта у Jeepster будет еще версия с ДВС, а также гибридной силовой установкой.

Официальный дебют новинки Jeep запланирован на 2022 год, а ее продажи начнутся в 2023-м. Причем речь идет об электрической модификации с электромотором мощностью 10 кВт и батареей емкостью 50 кВт. Бензиновый аналог появится чуть позже и может получить под капот 1,2-литровый «наддувный» агрегат, выдающий около 130 л.с.