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Канадская полиция арестовала Lamborghini Aventador за троекратное превышение скорости

От: Алексей Шмидт
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Полиция Канады арестовала итальянский суперкар Lamborghini Aventador, водитель которого почти в три раза превысил максимально допустимую скорость на одном из участков дорог станы. 

Инцидент произошел в начале июля неподалеку от Торонто. Местная региональная полиция зафиксировала, что итальянский суперкар двигался со скоростью 170 километров в час в зоне, где действовало ограничение 60 км/ч. Само собой, езда на таких скоростях является наказуемой даже в Канаде, где законы для водителей не такие суровые, как в большинстве цивилизованных стран (там за подобные нарушения можно даже попасть в тюрьму). 

И хотя региональная полиция не предоставила подробностей о произошедшем, они подтвердили, что Aventador был конфискован прямо на месте происшествия и будет находиться на штрафстоянке 14 дней. Кроме того, права на управление автомобилями водителя суперкара были приостановлены на 30 дней, а самому ему предъявили обвинение в экстремальном вождении. 

В штате Онтарио экстремальное вождение включает в себя превышение скорости, уличные гонки, а также другие опасные приемы во время передвижения автомобиля по общественным дорогам. Наказания варьируются в зависимости от серьезности правонарушения, но тем, кого обвиняют в экстремальном вождении чаще всего грозит штраф в размере от 2 тысяч (90 тысяч рублей) до 10 тысяч канадских долларов (450 тысяч рублей). Они также получают минимум шесть штрафных баллов в свою водительскую лицензию. 

Многие канадцы оказались расстроены тем, что штрафы в стране недостаточно суровы. Один из прокомментировавших сводку полиции пользователь Сети заявил, что водителя Lamborghini должны были лишить прав как минимум на год. 

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