В Японии начались продажи обновленного Lexus UX

Компания Lexus объявила о старте продаж обновленного компакт-кроссовера UX. Для местных покупателей люксовый «паркетник» предложен в двух вариантах исполнения – UX200 и UX250h. Реформенная модель дебютировала еще этой весной, однако стала доступна на родном для себя японском рынке только сейчас.

С рестайлингом UX получил более жесткий кузов, что улучшило его управляемость, а также обзавелся переработанными амортизаторами электрическим усилителем руля. Список оснащения модели пополнился продвинутым фирменным комплексом безопасности, включающим в себя монокамеру и радар с широкой зоной действия.

Кроме того, новый UX научили самостоятельно останавливаться на обочине и вызывать службы экстренной помощи в случае, когда водителю внезапно стало плохо либо он не способен корректно управлять автомобилем.

В салоне автомобиля появилась модернизированная информационно-развлекательная система с обновленным интерфейсом. Диагональ дисплея может быть как 8, так и 12,3-дюйма.

Все японские варианты Lexus UX предложены как версии с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 168 лошадиных сил (200), связку которому составляет вариатор и передний привод, так и в гибридной модификации (250h) c электрическим двигателем, вариатором, никель-металлгидридным аккумулятором (181 лошадиная сила). Последняя версия может иметь не только передний привод, но и полный.

Цены на реформенный Lexus UX в Японии стартуют с отметки в 4 миллиона иен (1 миллион 800 тысяч рублей). За самое дорогое исполнение кроссовера просят 5 миллионов 533 тысячи иен, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу.