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Renault променяет Россию на Бразилию. Там появится новый бюджетный кроссовер

От: Алексей Шмидт
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Компания Renault долгое время связывала будущее платформы CMF-B, которая должна была лечь в основу в том числе и всех новых моделей Lada, с Россией. Однако после ухода из нашей страны французы не только не отказались от своих планов, но даже уже выбрали новое место, где займутся развитием этой архитектуры. 

В компании решили локализовать новую «тележку» в Бразилии. Там же планируется выпустить новый бюджетный кроссовер на этой платформе. Согласно информации, раскрытой французскими СМИ, объем инвестиций в прокт составит около 2 миллиона реалов (порядка 380 миллионов долларов). 

Архитектура CMF-B является модульной и подразумевает выпуск не только автомобилей с ДВС, но и электромоторами. 

Что касается планов по выпуску нового доступного SUV, спроектированного на «тележке» CMF-B, то им может оказаться некий автомобиль на базе Dacia Sandero. «Паркетнику» достанется оригинальный дизайн, но чем кроме него он будет отличаться от уже представленных на бразильском рынке от обычного Sandero и его кросс-версии Stepway не уточняется.

Бразилия входила в список ключевых для бизнеса Renault стран еще с прошлого года. Предполагалось, что уже к середине 2022 года компания запустит на этом рынке еще пять новых моделей, два из которых окажутся электромобилями. В этот список вошел «батарейный» Kwid, а также реформенные SUV Captur, Duster, пикап Oroch и рестайлинговый Master. 

С российского рынка Renault ушла этой весной, передав свой завод в Москве на баланс столичных властей, а долю в «АвтоВАЗе» продав «НАМИ». 

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