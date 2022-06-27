Hyundai показал тизеры конкурента Tesla Model 3

Корейский автомобильный гигант Hyundai работает над электромобилем, который должен навязать конкуренцию популярной американской модели Tesla Model 3. Новинка получит название Ioniq 6. Ее премьера запланирована на середину лета этого года. В преддверии дебюта пресс-офис «Хендэ» распространил первые тизерные изображения нового перспективного электрического седана корейской компании.

Пока Ioniq 6 проходит под заводским кодовым наименованием CE. Премьера модели должна была состояться еще несколько месяцев назад, однако была отложена на три месяца из-за некоторых внутренних и внешних элементов автомобиля, которые не понравились главе правления Hyundai.

На выложенных в Сеть промо-картинках запечатлен ряд деталей экстерьера электромобиля, включая: элементы «передка» и кормы, а также угол бампера и дополнительный стоп-сигнал. Последний, судя по изображениям, окажется скрещен с задним спойлером, а сам световой элемент выполнят по пиксельной технологии.

В основу Hyundai Ioniq 6 должна лечь новая модульная архитектура E-GMP, которая уже активно используется в ряде других успешных на зарубежных рынках проектах Ioniq 5 и Kia EV6. Как сообщают корейские СМИ, автомобиль предложат как в версии с задним, так и полным приводом.

Кроме того, покупатели смогут выбрать вариант с одним или двумя электрическими двигателями. Емкость аккумулятора будет равна 77,4 кВт/ч, а отдача топовой комплектации составит 220 кВт или 300 лошадиных сил.

Официальный дебют Ioniq 6 должен состояться уже в июле, когда свои двери для журналистов и общественности откроет международная автомобильная выставка в Пусане (Южная Корея).