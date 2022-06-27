Эксперты назвали недорогой японский кроссовер с «вечным» двигателем

С ростом цен на новые машины и их дефицитом россияне вновь обратили свой взор на вторичный рынок, где основной спрос приходится на сегмент кроссоверов. Эксперты журнала «За Рулем» решили назвать отличный вариант, который является относительно недорогим, но может похвастать наличием под капотом практически «вечного» двигателя.

Компания Mazda в последние 10 лет зарекомендовала себя как автопроизводитель, продающий одни из самых надежных автомобилей на рынке, поэтому в качестве наиболее интересного варианта для покупки россиянам был назван «паркетник» Mazda CX-5.

Речь идет о версии японского кроссовера с 2-литровым мотором PE-VPS, входящим в линейку силовых агрегатов SkyActiv. В «Мазда» уверены, что этот двигатель способен преодолеть более 300 тысяч километров пробега. Причем согласны с компанией и владельцы этой модели, многие из которых уже перешли за отметку в 300 тысяч км и продолжают эксплуатировать автомобиль без серьезных затрат на ремонт мотора.

Кроме того, на вторичном рынке сейчас можно обнаружить вполне «живые» экземпляры CX-5, с пробегом даже почти 400 тысяч километров.

Среди плюсов 2-литрового мотора CX-5: экономичность, достигнутая благодаря использованию непосредственного впрыска с 6-струйными форсунками, а также способность переваривать АИ-95, хотя из-за высокой степени сжатия более предпочтительным является бензин АИ-98.

На сегодняшний день цены на кроссоверы CX-5 на вторичном рынке России начинаются с отметки 1 миллион 250 тысяч рублей. При этом актуальное, второе по счету поколение этого «паркетника» в дилерских центрах оценивается минимум в 2 миллиона 645 тысяч рублей.

Предприятие Mazda Sollers, расположенное во Владивостоке, пока находится в простое, однако на нем планируется возобновление производства после того, как вновь будет налажена поставка деталей.