Renault перед уходом из России запатентовал новый Duster

Несмотря на то, что концерн Renault принял решение покинуть российский авторынок, напоследок французы зарегистрировали права на дизайн третьего поколения своего кроссовера Duster. Соответствующий документ появился в базе «Роспатента». Формально заявление на получение патента было подано в Федеральный институт промышленной собственности еще в январе 2022 года, однако зарегистрировали его только сейчас.

Третья генерация Duster сейчас не продается даже в Европе. Более того, сроки премьеры модели пока даже не обозначены. Впрочем, ряд технических особенностей кроссовера уже раскрыт. Предполагается, что со сменой поколения «Дастер» переберется на новую платформу CMF-B, а также обзаведется гибридным приводом. В основу последней силовой установки ляжет электрический двигатель для привода задней оси. При этом задние колеса не получат механической связи с двигателем и трансмиссией.

В качестве еще одного из вариантов агрегатной линейки нового Duster называют гибридную установку E-Tech, которая уже используется в европейском Captur (не путать с российским Kaptur). Она должна прийти на смену полуторалитровому турбодизелю.

Что касается дизайна модели, то на патентных изображениях автомобиль практически повторяет экстерьер концепта Bigster, дебютировавшего в 2021 году.

Глобальный дебют модели состоится в 2024 году. Несмотря на регистрацию прав на дизайн Duster в России появления такого кроссовера на российском рынке ждать не стоит.

Компания продала свою долю в «АвтоВАЗе» ФГУП НАМИ, а также передала завод в московских «Текстильщиках» столичным властям. Он был переименован в «Москвич» и больше не будет выпускать автомобили французского бренда. В настоящее время дилеры Renault распродают остатки машин, после чего компания покинет наш рынок.