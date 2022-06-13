В Белоруссии начали продавать китайский аналог «Оки»: его назвали M1nsk

Минский мотовелозавод готовится к локализации китайского ситикара, который в «Поднебесной» продается под маркой BAIC. Опытные образцы компактного транспортного средства уже прибыли в Белоруссию.

На китайском рынке эта модель известна под названием Arcfox Life. Компактный автомобиль является квадрициклом с установленным сзади под багажником двигателем на 4 кВт, позволяющим разгоняться всего до 60 км/ч. Так что его не нужно регистрировать в ГАИ. Однако для того, чтобы управлять машиной, все же необходимы права с категорией «B».

Батарея M1nsk имеет емкость 8 кВт/ч, обеспечивая запас хода в 120-150 километров. Масса равна 463 кг. Время зарядки – от 6 до 8 часов. В салоне может разместиться до 4 человек по схеме «2+2».

Список оснащения включает в себя все «прелести цивилизации», включая кондиционер, дисковые тормоза спереди, а также мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и электростеклоподъемники. Впрочем, большая часть из этого списка будет предложена только в качестве опции.

Перед тем, как начать полноценные продажи этой модели в стране, ей придется пройти процедуру сертификации, однако сделать это будет непросто из-за конструкции автомобиля. Тем не менее, прием заказов стартовал уже сейчас. Как сообщает издание «Автобизнес», батарейный автомобиль сейчас оценен в 9 тысяч 900 долларов (около 580 тысяч рублей), но с локализацией прайс обещают сделать ниже.

Для того, чтобы оформить заявку на M1nsk, предлагается внести предоплату в размере 50% от стоимости машины.