Lexus представил кроссовер RX 5 поколения

Состоялась официальная премьера нового, пятого по счету поколения кроссовера Lexus RX. Автомобиль незначительно изменился внешне, но пережил заметное техническое переоснащение.

Дизайн RX 2023 можно назвать скорее эволюцией, нежели революцией. Кроссоверу досталась слегка модернизированная радиаторная решетка-косынка, которая несколько выросла в размерах. Верхняя кромка «гриля» оказалась прикрыта декоративной накладкой, которая должна улучшить аэродинамические показатели модели, а также сделать облик модели более целостным.

Передняя оптика модели сохранила форму в виде бумеранга, однако ромбовидная форма ее корпусов превратилась в шестиугольник.

Дизайнеры сознательно подчистили плечевую линию кузова, добавив более выраженный росчерк в нижней части дверей.

При этом одно из самых существенных досталось корме, где задние фонари были объединены между собой тонкой светодиодной полосой, а чуть ниже расположился вентилируемый задний бампер со спортивным дизайном и новыми вставками.

Интерьер RX 5 поколения выполнили с оглядкой на младшего родственника NX, новая генерация которого дебютировала в прошлом году. Кроссоверу досталась похожая цифровая комбинация приборов, а также совершенно новая система интерфейса Lexus плюс большой дисплей мультимедийной системы.

Аналоговые часы покинули салон. Отныне все внутреннее убранство RX живет в «цифровом мире».

В основу кроссовера легла новая модульная платформа GA-K, ранее использованная в последних ES и NX. «Тележка» обеспечивает повышенную жесткость кузова на скручивание. В компании решили пока не давать в подробности о технических изменениях модели, но отметили, что новый RX получил полностью новую конструкцию многорычажной задней подвески, которая «прикреплена к жесткой задней раме кузова с большим усилием кручения, что обеспечивает более стабильных ход подвески во время ускорений, торможений и прохождении поворотов».

Несмотря на увеличенную на 60 мм колесную базу, длина кроссовера составила 4890 мм. Впрочем, за счет прибавки в расстоянии между осями для ног пассажиров заднего ряда и для груза в багажнике появилось больше свободного пространства.

Для нового Lexus RX предложат несколько вариантов силовых агрегатов. Базовый RX 350 будет доступен в версиях с передним или полным приводом, а также рядным 4-цилиндровым 2,4-литровым «наддувным» двигателем мощностью 275 лошадиных сил, который заменит 3,5-литровый V6. Связку ему составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В качестве более экономичного варианта выступит RX 350h с гибридной установкой на базе 2,5-литрового агрегата, выдающей 246 «сил».

Следующим в иерархии расположится версия RX 450h+, которую предложат только в США. Информации о ней в Lexus пока не раскрыли, но можно предположить, что такому кроссоверу достанется та же силовая установка, что и NX 450h+. Она, напомним, включает в себя 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор, три электрический двигателя и литий-ионный аккумулятор емкостью 18,1 кВт/ч.

Ну а самым производительным исполнением нового RX станет версия RX 500h F Sport Performance. Это гибрид с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и задним мостом с «высокопроизводительным электромотором», который должен обеспечить более быстрое ускорение. Отдача такой установки составит 367 лошадиных сил, а ее крутящий момент будет равен 550 Нм, что позволит разгоняться RX с места до первой «сотни» всего за 5,9-секунды.

В продажу новый Lexus RX поступит в течение 2022 года. Когда реформенный кроссовер «Лексус» доберется до России и доберется ли вообще, пока неизвестно.