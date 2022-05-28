Владельца спорткара Alpine A110 оштрафовали за превышение скорости на эвакуаторе

Французский спорткар Apline A110, возможно, не самый мощный автомобиль со среднемоторной компоновкой, однако езда на нем все же всегда сопряжена с риском получить штраф за превышение скорости. Впрочем, порой владельцы этой модели получают аналогичные штрафы даже когда не находятся за рулем своих машин. Об одном из таких примеров рассказали в Сети.

Согласно сообщению, опубликованному в паблике «EasyRad», владелец Apline A110 получил по почте сообщение о том, что нарушил скоростной решим.

В извещении утверждалось, что в 05:39 утра 12 марта его машина была заснята радарами, двигаясь со скоростью 79 километров в час, тогда как на этом участке автострады установлено ограничение в 70 км/ч.

Подтверждать факт превышения должна была фотография, на которой запечатлен белый A110 с номерным знаком. Вот только в полицейском управлении не потрудились на нее внимательной посмотреть.

Во-первых, за рулем автомобиля на фото никого не было. Кроме того, учитывая, как выглядят колеса машины на снимке, спорткар в момент снимка камерой с радаром находился без движения.

Куда более очевидные детали – наличие в кадре металлических бортов прицепа, что явно намекает, что автомобиль перевозится на другом транспортном средстве или буксируется на прицепе. Еще более глупо выглядит тот факт, что камера, которая должна снимать автомобили сзади, сделала снимок с машиной, превышающей скорость задним ходом.

Разумеется, теперь владелец «письма счастья» планирует оспорить штраф, и, по логике вещей, должен сделать это без особых проблем.