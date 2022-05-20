SCG разработал кит-кар за 100 тысяч долларов, в который не входит двигатель

С тех пор, как было объявлено, что компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) разработала новый внедорожник под названием «008», сочетающий в себе дизайн гоночного автомобиля «004» и возможности раллийной машины Baja Boot, прошло несколько лет. А теперь проект наконец стал готов к реализации.

SCG 008 представляет собой не традиционный автомобиль, который можно заказать и забрать с завода, а кит-кар, владельцы которого должны будут собрать машину самостоятельно. В пакет входит большинство деталей, которые необходимы для создания полноценного автомобиля. Исключением является только двигатель, трансмиссия, колеса и покрышки. При этом три последние позиции можно приобрести в качестве опции, но эта возможность не касается мотора.

В комплект входит шасси из углеродистой стали, рулевого управления, тормозов, педалей, а также передняя панель, сиденья, топливные элементы, система охлаждения и многое другое.

Кроме того, модель «008» оснащена независимой передней и задней подвесками с верхними и нижними рычагами, сваренными методом TIG, продольными рычагами, койловерными амортизаторами Fox, винтовыми пружинами Eibach, задним стабилизатором поперечной устойчивости и задними отбойниками. Система охлаждения состоит из алюминиевого радиатора, вентиляторов, масляного радиатора двигателя, расширительного бачка, а также трубопроводов и фитингов. Тормозные суппорты выполнены фирмой Wilwood.

Вся важная электроника также входит в базовый набор, включая: цифровой дисплей, проводку, кнопки, фары, указатели поворота, задние фонари, комплект освещения и аккумулятор. Корпус автомобиля выполнен из стекловолокна.

По словам представителей SCG, покупатели могут выбрать двигатель для машины самостоятельно, впоследствии зарегистрировав автомобиль в качестве «самодельного».

Стоимость кит-кара составляет 99 тысяч 995 долларов или около 6 миллионов рублей.