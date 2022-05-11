Австралийский Nissan Z оказался дороже японского

Компания Nissan раскрыла прайс-лист на новый фастбэк-купе Z для рынка Австралии, где его продажи начнутся в середине 2022 года. Стартовый ценник – от 73 тысяч 300 австралийских долларов или 51 тысяча 200 долларов США (3 миллиона 440 тысяч рублей).

Как известно, конкурировать Nissan Z предстоит с Toyota GR Supra. И, по крайней мере, с точки зрения начальной стоимости «Ниссан» превосходит своего соперника с ценой на 14 тысяч австралийских долларов ниже (около 9 тысяч 700 долларов США). Последний, напомним, стоит на австралийском рынке от 87 тысяч 303 местных долларов (61 тысяча 350 долларов США).

Впрочем, если сравнивать Nissan Z для Австралии и аналогичный праворульный вариант, продающийся сейчас в Японии, то версия для «Зеленого континента» окажется дороже, чем в «стране восходящего солнца». Там за новый спорткар «Ниссан» просят от 5 миллионов 240 тысяч 500 йен (40 тысяч 320 долларов).

Аналогичные цены должны присвоить Nissan Z и на американском рынке, куда он должен поступить в конце 2022 года.

В список оснащения Nissan Z в Австралии войдет 3-литровый V6, выдающий 400 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. Его мощность будет передаваться на задние колеса через 6-ступенчатую МКПП с короткими передаточными числами, сцепление Exedy и композитный карданный вал из углеволокна.

Опционально модель предложат с 9-диапазонной автоматической трансмиссией, управлением запуском и двумя режимами привода (стандартный и спортивный).

В России появление Nissan Z не планируется.