ДомойАвтоновости сегодняНовая Mazda CX-50 только вышла в продажу, но ее уже спели разбить...

Новая Mazda CX-50 только вышла в продажу, но ее уже спели разбить и выставить на продажу: фото

От: Алексей Шмидт
cx 50

Mazda CX-50 является одной из новейших моделей Mazda, поставки которой в США только начинаются. Однако, среди клиентов, получивших свои машины в первых рядах, уже нашелся человек, который умудрился сильно разбить кроссовер. 

Сильно потрепанный CX-50 появился на площадке «Copart» (онлайн-аукцион, продающий б/у, поврежденные и списанные машины), став первым экземпляров этой модели, выставленным на торги в США. 

Mazda CX 50 Crashed Copart 2

Как видно на опубликованных фотографиях, в результате ДТП новому кроссоверу досталось как спереди, так и сзади. Причем основные повреждения пришлись как раз на корму, что может намекать на серьезный удар сзади, после которого машина «уткнулась» в автомобиль спереди или иное препятствие. Крышка багажника сильно вогнулась, деформировались задний бампер, крылья и даже двери. 

Mazda CX 50 Crashed Copart 4

Угол наклона задних колес свидетельствует, что в результате аварии пострадали также подвеска задний мост. 

Mazda CX 50 Crashed Copart 5

Повреждения в передней части менее заметны, но все же довольно серьезны. Замене придется подвергнуть как минимум передний бампер, а также восстановить капот и крылья. 

Mazda CX 50 Crashed Copart 10

Моторный отсек, к счастью, выглядит целым, однако в салоне видна сработавшая водительская подушка безопасности. 

Mazda CX 50 Crashed Copart 6

Данных о пробеге машины нет, так как комбинация приборов полностью цифровая и от удара вышла из строя. 

Цены на новые Mazda CX-50 в США начинаются от 26 тысяч 800 долларов, а стоимость самого дорогого варианта стартуют от 41 тысячи 550 долларов. Выложенный на «Copart» экземпляр имеет ориентировочную стоимость в 42 тысячи 658 долларов. 

CX-50 является моделью, разработанной исключительно для рынка США, поэтому ее появление в России не рассматривается. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

Для Китая разрабатывают собственный Toyota Land Cruiser 300 

Новая генерация популярного рамного внедорожника Toyota Land Cruiser уже доступна на большинстве экспортных рынков, включая Россию. Однако в «Поднебесной» «трехсотый» пока хоть и представлен,...

Автодом УАЗ на базе модели «Профи»: прием заказов стартовал

Новый кроссовер Chery Omoda 5 «засветился» в России: фото из соцсетей

В Россию вернется рамный пикап Foton Tunland

BMW 5-Series G60: появились первые изображения

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+