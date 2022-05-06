Новая Mazda CX-50 только вышла в продажу, но ее уже спели разбить и выставить на продажу: фото

Mazda CX-50 является одной из новейших моделей Mazda, поставки которой в США только начинаются. Однако, среди клиентов, получивших свои машины в первых рядах, уже нашелся человек, который умудрился сильно разбить кроссовер.

Сильно потрепанный CX-50 появился на площадке «Copart» (онлайн-аукцион, продающий б/у, поврежденные и списанные машины), став первым экземпляров этой модели, выставленным на торги в США.

Как видно на опубликованных фотографиях, в результате ДТП новому кроссоверу досталось как спереди, так и сзади. Причем основные повреждения пришлись как раз на корму, что может намекать на серьезный удар сзади, после которого машина «уткнулась» в автомобиль спереди или иное препятствие. Крышка багажника сильно вогнулась, деформировались задний бампер, крылья и даже двери.

Угол наклона задних колес свидетельствует, что в результате аварии пострадали также подвеска задний мост.

Повреждения в передней части менее заметны, но все же довольно серьезны. Замене придется подвергнуть как минимум передний бампер, а также восстановить капот и крылья.

Моторный отсек, к счастью, выглядит целым, однако в салоне видна сработавшая водительская подушка безопасности.

Данных о пробеге машины нет, так как комбинация приборов полностью цифровая и от удара вышла из строя.

Цены на новые Mazda CX-50 в США начинаются от 26 тысяч 800 долларов, а стоимость самого дорогого варианта стартуют от 41 тысячи 550 долларов. Выложенный на «Copart» экземпляр имеет ориентировочную стоимость в 42 тысячи 658 долларов.

CX-50 является моделью, разработанной исключительно для рынка США, поэтому ее появление в России не рассматривается.