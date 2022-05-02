Новый кроссовер Mazda CX-70 получит 4-цилиндровый гибридный двигатель

Компания Mazda оформила документацию на новый семейный кроссовер CX-70. Техническая информация об автомобиле появилась в Управлении по патентам и товарным знакам США.

Как оказалось, новый вседорожник «Мазда» будет предложен с несколькими вариантами двигателей, одним из которых станет гибридная силовая установка.

Помимо традиционного 6-цилиндрового ДВС, который получит вся линейка будущих моделей японской корпорации, для CX-70 оказался заявлен 4-цилиндровый агрегат с продольным расположением, связку которому составит электромотор, инвертор и система полного привода. Что самое интересное, на сегодняшний день продольно расположенным четырехцилиндровым двигателем в линейке «Мазды» комплектуются только MX-5 Miata и RF, но ни одна из этих моделей не является и не станет полноприводной в ближайшее время.

USPTO

Тот факт, что 4-цилиндровая гибридная установка уже запатентована организацией USPTO, говорит о том, что она вскоре дебютирует в Северной Америке.

Последней новинкой Mazda стал кроссовер CX-60, предназначенный для рынка Европы, однако продавать его в США компания не планирует. Вместо этого «паркетника» американским покупателям предложат CX-70 и CX-90.

CX-60 оснащается 2,5-литровым «атмосферным» бензиновым двигателем, который вкупе с электрическим довеском выдает 322 лошадиные силы. Предполагается, что американский CX-70 окажется чуть менее мощным. Настройки его ДВС подгонят под режим максимальной топливной экономичности.

Премьера Mazda CX-70 в США запланирована на 2023 год.